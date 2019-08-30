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30 серпня 2019, пʼятниця, 17:35 12
Політика 2019-08-30T19:00:03+03:00
Українські Новини
Чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США

Чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США

Оксана Маркарова Фото: Громадське
Оксана Маркарова Фото: Громадське

Міністр фінансів Оксана Маркарова задекларувала купівлю чоловіком Данилом Волинцем квартири площею 278 кв. м у США в липні 2018 року.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з декларацією, Маркарова отримала 632,358 тис. гривень зарплати в Міністерстві фінансів у 2018 році, 221,4 тис. гривень відсотків від вкладу в Акордбанк, 47,769 тис. гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку.

Маркарова володіє 2 квартирами площею 55,6 кв. м і 95,6 кв. м.

Також в її декларації вказано офісне приміщення площею 189,3 кв. м, взяте в оренду під Музей преси.

Перший заступник міністра фінансів володіє племінним конем, якого отримала у власність в 2004 році.

У власності сім'ї заступника міністра перебуває кілька земельних ділянок, гаражі, 2 будинки площею 218,8 кв. м і 2,131 тис. кв. м, у чоловіка - 2 квартири площею 194,6 кв. м і 98,6 кв. м.

Вона також володіє перснем Тіффані з дорогоцінними каменями, годинником Patek Philippe.

У чоловіка Маркарової є колекція живопису і графіки українських художників 19-21 століть загальною кількістю 983 одиниці, 2 тис. книг (18-21 століття), а також 52 золоті монети і 293 срібні монети.

У 2015 році Маркарова продала автомобіль Mercedes GL (2008 рік випуску) і придбала автомобіль Honda Accord (2012 рік випуску).

Сім'я Маркарової володіє автомобілями Mercedes CL500 і Toyota Highlander (2015 рік випуску, придбаний в тому ж році).

Маркарова має акції кількрх компаній, а її чоловік, серед іншого, володіє акціями Акордбанку.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Верховна Рада 9-го скликання призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який одразу анонсував звільнення.

Також Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Новий Кабмін прийняв присягу і відразу приступив до роботи.

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