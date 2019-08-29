Міністром фінансів Рада перепризначила Маркарову

Верховна Рада призначила міністром фінансів Оксану Маркарову.\r\nЗа призначення Маркарової проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nМаркарова народилася 28 жовтня 1976 року в Рівному, отримала ступінь магістра в Києво-Могилянській академії, другу освіту отримала в США.\r\nМаркарова працює в Міністерстві фінансів з березня 2015 року.\r\n29 квітня 2016 вона була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року - урядовим уповноваженим з питань інвестицій.\r\nПісля звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконуючою обов'язки міністра, а 22 листопада 2018 – міністром фінансів.\r\nЯк повідомляли Українські новини, у четвер Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який одразу анонсував звільнення.\r\nВерховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nНовий Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.\r\nРаніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.