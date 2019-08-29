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29 серпня 2019, четвер, 21:58 9
Кабмін 2019-08-29T23:30:02+03:00
Українські Новини
Міністром фінансів Рада перепризначила Маркарову

Міністром фінансів Рада перепризначила Маркарову

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Верховна Рада призначила міністром фінансів Оксану Маркарову.

За призначення Маркарової проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року в Рівному, отримала ступінь магістра в Києво-Могилянській академії, другу освіту отримала в США.

Маркарова працює в Міністерстві фінансів з березня 2015 року.

29 квітня 2016 вона була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року - урядовим уповноваженим з питань інвестицій.

Після звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконуючою обов'язки міністра, а 22 листопада 2018 – міністром фінансів.

Як повідомляли Українські новини, у четвер Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який одразу анонсував звільнення.

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Новий Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.

Раніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

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