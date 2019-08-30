Місія МВФ може відвідати Україну 10-24 вересня, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначає, що місія Міжнародного валютного фонду може відвідати Україну 10-24 вересня.

Про це він повідомив в бесіді з журналістами, згідно з розшифровки видання "Українська правда", передають Українські Новини.

"З 10 по 24 (вересня), наскільки я знаю", - сказав прем'єр.

Він також повідомив, що закон про незаконне збагачення необхідно прийняти.

"За це питання відповідала інша людина в команді, і наскільки я знаю, це питання вже вирішене. Звичайно, його треба проголосувати. Моя оцінка – у найближчий місяць. Точних оцінок давати не буду, можу помилитися", - сказав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозував приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Україну протягом найближчих тижнів.

Тим часом Гончарук допускає проведення перепису населення в 2019 році.

Також Гончарук заявив, що при Порошенку країна рухалася в правильному напрямку.