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30 серпня 2019, пʼятниця, 17:49 10
Зовнішня політика 2019-08-30T19:00:03+03:00
Українські Новини
Місія МВФ може відвідати Україну 10-24 вересня, - Гончарук

Місія МВФ може відвідати Україну 10-24 вересня, - Гончарук

Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначає, що місія Міжнародного валютного фонду може відвідати Україну 10-24 вересня.

Про це він повідомив в бесіді з журналістами, згідно з розшифровки видання "Українська правда", передають Українські Новини.

"З 10 по 24 (вересня), наскільки я знаю", - сказав прем'єр.

Він також повідомив, що закон про незаконне збагачення необхідно прийняти.

"За це питання відповідала інша людина в команді, і наскільки я знаю, це питання вже вирішене. Звичайно, його треба проголосувати. Моя оцінка – у найближчий місяць. Точних оцінок давати не буду, можу помилитися", - сказав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозував приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Україну протягом найближчих тижнів.

Тим часом Гончарук допускає проведення перепису населення в 2019 році.

Також Гончарук заявив, що при Порошенку країна рухалася в правильному напрямку.

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