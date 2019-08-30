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30 августа 2019, пятница, 17:34 1215
Политика 2019-08-30T17:34:41+03:00
Українські Новини
Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении

Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что последние 5 лет Украина двигалась в правильном направлении, однако - медленно. Об этом говорится в расшифровке "Украинской правда" его разговора с журналистами, передают Українськi Новини.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, по его мнению, реформа здравоохранения и реформа образования были правильными, однако внутри министерств нужно проанализировать, насколько эффективно реформы имплементировались.

По его словам, в течение месяца новые министры смогут озвучить планы относительно этих двух реформ.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019.

Гончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин.

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