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29 августа 2019, четверг, 17:55 153
Кабмин 2019-08-29T18:10:43+03:00
Українські Новини
Новый премьер прогнозирует приезд миссии МВФ в Украину в течение месяца

Новый премьер прогнозирует приезд миссии МВФ в Украину в течение месяца

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Заместитель руководителя Офиса президента, которого избрали премьер-министром, Алексей Гончарук прогнозирует приезд миссии Международного валютного фонда в Украину в течение ближайших недель.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Нам очень важно сменить отношение к Украине в мире. Это об имидже, наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это необходимо изменить как можно быстрее... Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем говорить о 3-4-летней программе", - сказал Гончарук.

Вместе с тем он отметил, что уже в следующем году ипотечные кредиты в гривне могут быть около 12-13%.

"Для экономического роста, это нам даст миллион рабочих мест, необходимы дешевые ресурсы. Я уже говорил, что в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13% в следующем году. Уже в этом году может снижаться ставка по кредитам. Дешевое кредитование - это одна из тактических целей", - добавил политик.

Вместе с тем, по его словам, нельзя вмешиваться в независимость НБУ, но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Нацбанком, чтобы регулятор не был слишком консервативный.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Спикером Рады стал Дмитрий Разумков. 

 

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