Премьер-министр Алексей Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019 году.

Об этом говорится в расшифровке "Украинской правда" его разговора с журналистами, передают Українськi Новини.

"Мы не будем инициировать (перепись населения) - мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Потому что ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись - очень затратная штука и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал он.

По его словам, трудности с переписью заключаются не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить.

Он отметил, что переписи должна предшествовать коммуникационная кампания, чтобы этот процесс не вызвал сопротивления.

"Вот мы сейчас этим занимаемся и хотим очень провести перепись в этом году. Потому по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - добавил премьер.

Как сообщали Українськi Новини,Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, а до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.