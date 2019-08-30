подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 17:25 486
Политика 2019-08-30T17:25:32+03:00
Українські Новини
Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019

Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019

В 2019 году в Украине ожидается перепись населения Фото:ukraina.ru
В 2019 году в Украине ожидается перепись населения Фото:ukraina.ru

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019 году.

Об этом говорится в расшифровке "Украинской правда" его разговора с журналистами, передают Українськi Новини.

"Мы не будем инициировать (перепись населения) - мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Потому что ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись - очень затратная штука и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал он.

По его словам, трудности с переписью заключаются не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить.

Он отметил, что переписи должна предшествовать коммуникационная кампания, чтобы этот процесс не вызвал сопротивления.

"Вот мы сейчас этим занимаемся и хотим очень провести перепись в этом году. Потому по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - добавил премьер.

Как сообщали Українськi Новини,Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, а до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Перепись населения Алексей Гончарук

Архив
Новости
Ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность - не существует 18:10
Медведчук и Рабинович пообщались в Москве с Карпюком и Клыхом, – ОПЗЖ 18:07
"Полезная программа": На "Интере" – премьера ток-шоу о качестве жизни 17:58
Миссия МВФ может посетить Украину 10-24 сентября, - Гончарук 17:49
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая 15:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok