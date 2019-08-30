Москва затягує обмін полоненими, щоб отримати з Києва важливого свідка у справі збитого Боїнга, - журналісти

Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.

Про це написав військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Справа в тому, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". 26 червня Цемаха викрали українські спецслужби зі Сніжного. З величезним ризиком для життя викрали, під час складної операції провезли через блок-пости і кордони російських спецслужб, тому що Цемах був визначений як важливий свідок розслідування, який раніше в інтерв'ю заявляв, що причетний до знищення літака. Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нідерландів", - написав він.

Бутусов зазначив, що саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило президента РФ Володимира Путіна піти на переговори про звільнення полонених. За його словами, Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес у "Боїнгу", який розпочнеться в Нідерландах в 2020-му році.

Колишній депутат Верховної Ради і журналіст Мустафа Найєм також назвав причиною затягування обміну політв'язнів і полонених українців вимогу Москви видати Володимира Цемаха - одного з ключових свідків у міжнародному процесі у справі про збитий малайзійський "Боїнг" (MH17).

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що звільнені українці вже прилетіли до Києва але Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився.

Крім того, РосЗМІ повідомили, що 30 серпня полонених українських моряків, які мають повернутися у Київ, вивезли з СІЗО "Лефортово" в Москві.

Пізніше з'явилася інформація, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.