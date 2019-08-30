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30 серпня 2019, пʼятниця, 15:38 12
Суспільство 2019-08-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Сім'ям загиблих після пожежі в готелі "Токіо Стар" виплатять по 100 тисяч гривень

Сім'ям загиблих після пожежі в готелі "Токіо Стар" виплатять по 100 тисяч гривень

Готель
Готель "Токіо Стар" в Одесі. Фото: "Думська"

Одеська обласна державна адміністрація вирішила виплатити по 100 тис. гривень сім'ям загиблих після пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомив представник обладміністрації.

Також по 50 тис. гривень виплатять постраждалим після пожежі.

Для отримання виплат необхідно подати заяву та ряд документів.

В результаті пожежі в готелі 9 людей загинули, ще 10 постраждали.

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС.


Президент України обіцяв покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

Також 18 серпня оголосили днем жалоби через загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар".

Крім того, ДБР розслідує службову недбалість ДержНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар".

Тим часом поліція затримала власника готелю "Токіо Стар" в Одесі.

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