Новий міністр соцполітики Соколовська володіє двома квартирами і зберігає 5 тис. у валюті

Новий міністр соціальної політики Юлія Соколовська задекларувала квартиру в Києві та Вінницькій області та 1,2 млн гривень доходів в 2018 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Основну суму її доходу становив дохід від заняття підприємницькою діяльністю, ще 1 тис. гривень - відсотки в Приватбанку.

Міністр володіє земельною ділянкою у Києво-Святошинському районі Київської області, квартирою в Києві і у Хмільнику Вінницької області.

На банківських рахунках вона зберігає 3 тис. доларів і 2 тис. євро.

В декларації вона вказала 7 229 облігацій "АБС-УКР" і фінансові зобов'язання в розмірі 772 890 гривень неоплаченої частини ціни облігацій.

Як повідомляли Українські Новини, міністр громад і територій Бабак задекларувала дорогоцінні години і сережки. Також Бабак задекларувала 1,221 млн гривень доходів за 2018 рік.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, після чого міністри прийняли присягу і приступили до роботи.