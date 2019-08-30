Новий міністр соцполітики Соколовська володіє двома квартирами і зберігає 5 тис. у валюті

Новий міністр соціальної політики Юлія Соколовська задекларувала квартиру в Києві та Вінницькій області та 1,2 млн гривень доходів в 2018 році.\r\nПро це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nОсновну суму її доходу становив дохід від заняття підприємницькою діяльністю, ще 1 тис. гривень - відсотки в Приватбанку.\r\nМіністр володіє земельною ділянкою у Києво-Святошинському районі Київської області, квартирою в Києві і у Хмільнику Вінницької області.\r\nНа банківських рахунках вона зберігає 3 тис. доларів і 2 тис. євро.\r\nВ декларації вона вказала 7 229 облігацій "АБС-УКР" і фінансові зобов'язання в розмірі 772 890 гривень неоплаченої частини ціни облігацій. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр громад і територій Бабак задекларувала дорогоцінні години і сережки. Також Бабак задекларувала 1,221 млн гривень доходів за 2018 рік.\r\nРаніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, після чого міністри прийняли присягу і приступили до роботи.