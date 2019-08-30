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30 серпня 2019, пʼятниця, 12:34 10
Кабмін 2019-08-30T13:00:02+03:00
Українські Новини
Міністр громад і територій Бабак задекларувала дорогоцінні годинник і сережки

Міністр громад і територій Бабак задекларувала дорогоцінні годинник і сережки

Альона Бабак. Фото: samopomich.ua
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua

Новопризначена міністр розвитку громад і територій Альона Бабак задекларувала 1,221 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З усієї суми доходу 447,2 тис. гривень склала зарплата народного депутата, 422,9 тис. гривень - кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, 90 тис. гривень - компенсація оплати проїзду по території України.

Також в 2018 році Бабак отримала 37,9 тис. гривень відсотків від вкладу в Укрексімбанку, 112,5 тис. гривень дивідендів від організації "Інститут місцевого розвитку" та 110,9 тис. гривень страхових виплат.

Син Бабак Данило в минулому році отримав 15,4 тис. гривень зарплати у страховій компанії "Провідна", дочка Катерина - 120 тис. гривень аліментів від свого батька.

Міністр задекларувала 326,6 тис. гривень, 21,7 тис. євро і 451 долар на рахунках в Укрексімбанку, 4 283 долара на рахунку в Українському інноваційному банку, а також 34 тис. євро і 52 тис. доларів готівкою.

Їй належить по 50% в 3 квартирах у Києві (загальна площа 48,8 кв. м, 56,8 кв. м і 188,1 кв. м), 3 земельні ділянки у Васильківському районі Київської області по 2,5 тис. кв. м.

Крім того, Бабак володіє автомобілями Volkswagen Touareg 2012 року випуску і Mercedes-Benz ML350 2005 року випуску, а її син - вантажним автомобілем Renault Trafic 2010 року випуску.

Також міністр вказала в декларації жіночий годинник з дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням Patek Philippe і сережки з дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням Chopard, зазначивши при цьому, що коштовності були придбані до початку депутатської діяльності.

Згідно з декларацією, вона володіє 11,25% загального капіталу організації "Інститут місцевого розвитку".

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, після чого міністри прийняли присягу і приступили до роботи.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

 

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