Українських моряків вивезли з московського СІЗО, - росЗМІ

Сьогодні, 30 серпня, полонених українських моряків, які повинні повернутися до Києва, вивезли з СІЗО "Лефортово" в Москві. Про це "МБХ медіа" розповів адвокат Миколи Карпюка Ілля Новіков.

"Я не брав участі у жеребкуванні на відвідування Карпюка, оскільки, за моїми даними, мого підзахисного вже відвезли. І там така загальна ситуація по всіх заарештованих", — сказав адвокат.

Також Новинов є адвокатом командира малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Романа Мокряка.

Наголошується, що в ізоляторі "Лефортово" є тільки 6 кабінетів для зустрічей з підзахисними, тому щоранку проходить жеребкування між адвокатами.

За даними джерела "Інтерфаксу", обмін полоненими ще не почався. Планується приступити до обміну, коли будуть оформлені необхідні документи.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЗМІ, звільнених політв'язнів відразу повезуть в лікарню, зустрічі в аеропорту не буде.

А в той час, як ЗМІ повідомили, що звільнені українці вже прилетіли до Києва, Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився.