Сенцов і інші українські полонені обов'язково повернуться додому, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов впевнений в тому, що українські полонені, в тому числі український режисер Олег Сенцов, повернуться в Україну.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Вони обов'язково приїдуть", - сказав він.

Таким чином, глава СБУ прокоментував інформацію про те, що нібито Сенцов і інші українські полонені їдуть в Україну після обміну.

Баканов при цьому не уточнив, відбувся обмін полоненими і коли українські громадяни приїдуть додому.

У той же час, Служба безпеки України констатує, що переговори щодо обміну полоненими тривають.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє речник СБУ Олену Гітлянську.

"Складний процес переговорів з обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго", - написала вона.

СБУ закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримуються Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Також напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

А адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.