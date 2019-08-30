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30 серпня 2019, пʼятниця, 09:10 22
Силові структури 2019-08-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Сенцов і інші українські полонені обов'язково повернуться додому, - Баканов

Сенцов і інші українські полонені обов'язково повернуться додому, - Баканов

Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua

Голова Служби безпеки України Іван Баканов впевнений в тому, що українські полонені, в тому числі український режисер Олег Сенцов, повернуться в Україну.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Вони обов'язково приїдуть", - сказав він.

Таким чином, глава СБУ прокоментував інформацію про те, що нібито Сенцов і інші українські полонені їдуть в Україну після обміну.

Баканов при цьому не уточнив, відбувся обмін полоненими і коли українські громадяни приїдуть додому.

У той же час, Служба безпеки України констатує, що переговори щодо обміну полоненими тривають.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє речник СБУ Олену Гітлянську.

"Складний процес переговорів з обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго", - написала вона.

СБУ закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримуються Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Також напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

А адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.

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