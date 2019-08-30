Сенцов і інші українські полонені обов'язково повернуться додому, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов впевнений в тому, що українські полонені, в тому числі український режисер Олег Сенцов, повернуться в Україну. \r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Вони обов'язково приїдуть", - сказав він.\r\nТаким чином, глава СБУ прокоментував інформацію про те, що нібито Сенцов і інші українські полонені їдуть в Україну після обміну.\r\nБаканов при цьому не уточнив, відбувся обмін полоненими і коли українські громадяни приїдуть додому.\r\nУ той же час, Служба безпеки України констатує, що переговори щодо обміну полоненими тривають.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook повідомляє речник СБУ Олену Гітлянську.\r\n"Складний процес переговорів з обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго", - написала вона.\r\nСБУ закликає не поширювати неперевірену інформацію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримуються Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.\r\nТакож напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.\r\nА адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.