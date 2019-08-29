Новим генпрокурором призначений Рябошапка

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №1019 проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з Конституцією, Президент призначає генпрокурора за згодою Ради.\r\nДо цього Рябошапка обіймав посаду заступника глави Офісу Президента.\r\nРябошапка народився в 1976 році в селищі Зеленогірське Одеської області.\r\nПолітик, адвокат.\r\nБув заступником міністра юстиції, член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з березня 2016 року.\r\n9 червня 2017 року пішов з посади члена НАЗК.\r\nНа виборах Президента України 2019 року був радником Зеленського.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №1018 за звільнення генерального прокурора Юрія Луценка проголосували 317 депутатів при мінімально необхідних 226.\r\nЗгідно з Конституцією, Президент звільняє і призначає генпрокурора за згодою Ради.\r\nЛуценко обіймав посаду генпрокурора з 12 травня 2016 року.\r\nПри цьому для його призначення були внесені зміни в законодавство, що дозволяють особам без юридичної освіти обіймати посаду генпрокурора.\r\nУ Луценка немає юридичної освіти.\r\nУ 1994-1996 роках він був заступником голови Рівненської обласної ради, в 1995-1996 роках - головою комітету економіки Рівненської обласної державної адміністрації.\r\nУ 1997-1998 роках він був заступником міністра у справах науки і технологій, у 1998-1999 році - помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.\r\nУ 1996-1998 роках Луценко був секретарем політради Соціалістичної партії, у 1999-2002 - помічником депутата Ради, лідера Соцпартії Олександра Мороза, у 2002-2005 роках - депутат Ради від СПУ, а у 2007 році став депутатом Ради від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".\r\nВ 2005-2006 та 2007-2010 роках Луценко був міністром внутрішніх справ (в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова).\r\nУ 2010 році він був заарештований за звинуваченням у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, у 2012 році - засуджений, у 2013 році звільнений за указом Президента про помилування, а в 2014 році суд реабілітував Луценка як політичного в'язня і скасував всі винесені проти нього вироки.\r\nУ 2014 році Луценко став депутатом Ради від партії "Блок Петра Порошенка", очолив однойменну фракцію, до вересня 2015 року очолював партію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в день першого засідання Ради 9 скликання, Луценко подав у відставку.\r\nТим часом Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.