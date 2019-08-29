Новим генпрокурором призначений Рябошапка

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.

За ухвалення проекту постанови №1019 проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з Конституцією, Президент призначає генпрокурора за згодою Ради.

До цього Рябошапка обіймав посаду заступника глави Офісу Президента.

Рябошапка народився в 1976 році в селищі Зеленогірське Одеської області.

Політик, адвокат.

Був заступником міністра юстиції, член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з березня 2016 року.

9 червня 2017 року пішов з посади члена НАЗК.

На виборах Президента України 2019 року був радником Зеленського.

За ухвалення проекту постанови №1018 за звільнення генерального прокурора Юрія Луценка проголосували 317 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з Конституцією, Президент звільняє і призначає генпрокурора за згодою Ради.

Луценко обіймав посаду генпрокурора з 12 травня 2016 року.

При цьому для його призначення були внесені зміни в законодавство, що дозволяють особам без юридичної освіти обіймати посаду генпрокурора.

У Луценка немає юридичної освіти.

У 1994-1996 роках він був заступником голови Рівненської обласної ради, в 1995-1996 роках - головою комітету економіки Рівненської обласної державної адміністрації.

У 1997-1998 роках він був заступником міністра у справах науки і технологій, у 1998-1999 році - помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

У 1996-1998 роках Луценко був секретарем політради Соціалістичної партії, у 1999-2002 - помічником депутата Ради, лідера Соцпартії Олександра Мороза, у 2002-2005 роках - депутат Ради від СПУ, а у 2007 році став депутатом Ради від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

В 2005-2006 та 2007-2010 роках Луценко був міністром внутрішніх справ (в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова).

У 2010 році він був заарештований за звинуваченням у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, у 2012 році - засуджений, у 2013 році звільнений за указом Президента про помилування, а в 2014 році суд реабілітував Луценка як політичного в'язня і скасував всі винесені проти нього вироки.

У 2014 році Луценко став депутатом Ради від партії "Блок Петра Порошенка", очолив однойменну фракцію, до вересня 2015 року очолював партію.

Як повідомляли Українські Новини, в день першого засідання Ради 9 скликання, Луценко подав у відставку.

Тим часом Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.