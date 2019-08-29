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29 серпня 2019, четвер, 23:41 5
Верховна Рада і партії 2019-08-30T00:15:01+03:00
Українські Новини
Новим генпрокурором призначений Рябошапка

Новим генпрокурором призначений Рябошапка

Голосування за генпрокурора Рябошапку. Скріншот трансляції
Голосування за генпрокурора Рябошапку. Скріншот трансляції "Рада"

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.

За ухвалення проекту постанови №1019 проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з Конституцією, Президент призначає генпрокурора за згодою Ради.

До цього Рябошапка обіймав посаду заступника глави Офісу Президента.

Рябошапка народився в 1976 році в селищі Зеленогірське Одеської області.

Політик, адвокат.

Був заступником міністра юстиції, член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з березня 2016 року.

9 червня 2017 року пішов з посади члена НАЗК.

На виборах Президента України 2019 року був радником Зеленського.

За ухвалення проекту постанови №1018 за звільнення генерального прокурора Юрія Луценка проголосували 317 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з Конституцією, Президент звільняє і призначає генпрокурора за згодою Ради.

Луценко обіймав посаду генпрокурора з 12 травня 2016 року.

При цьому для його призначення були внесені зміни в законодавство, що дозволяють особам без юридичної освіти обіймати посаду генпрокурора.

У Луценка немає юридичної освіти.

У 1994-1996 роках він був заступником голови Рівненської обласної ради, в 1995-1996 роках - головою комітету економіки Рівненської обласної державної адміністрації.

У 1997-1998 роках він був заступником міністра у справах науки і технологій, у 1998-1999 році - помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

У 1996-1998 роках Луценко був секретарем політради Соціалістичної партії, у 1999-2002 - помічником депутата Ради, лідера Соцпартії Олександра Мороза, у 2002-2005 роках - депутат Ради від СПУ, а у 2007 році став депутатом Ради від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

В 2005-2006 та 2007-2010 роках Луценко був міністром внутрішніх справ (в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова).

У 2010 році він був заарештований за звинуваченням у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, у 2012 році - засуджений, у 2013 році звільнений за указом Президента про помилування, а в 2014 році суд реабілітував Луценка як політичного в'язня і скасував всі винесені проти нього вироки.

У 2014 році Луценко став депутатом Ради від партії "Блок Петра Порошенка", очолив однойменну фракцію, до вересня 2015 року очолював партію.

Як повідомляли Українські Новини, в день першого засідання Ради 9 скликання, Луценко подав у відставку.

Тим часом Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.

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