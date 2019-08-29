Зеленский предлагает одобрить увольнение Луценко и назначить генпрокурором Рябошапку

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде одобрить увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначение Руслана Рябошапки вместо него.\r\nОб этом говорится в соответствующих проектах постановления, передают Українськi Новини.\r\nНа данный момент Рябошапка занимает должность заместителя главы Офиса Президента.\r\nРябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области.\r\nПолитик, адвокат.\r\nБыл заместителем министра юстиции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года.\r\n9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК.\r\nНа выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва, Луценко подал в отставку.Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nКроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.