Зеленский предлагает одобрить увольнение Луценко и назначить генпрокурором Рябошапку

Верховная Рада и партии

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде одобрить увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначение Руслана Рябошапки вместо него.

Об этом говорится в соответствующих проектах постановления, передают Українськi Новини.

На данный момент Рябошапка занимает должность заместителя главы Офиса Президента.

Рябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области.

Политик, адвокат.

Был заместителем министра юстиции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года.

9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК.

На выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.

В день первого заседания Рады 9 созыва, Луценко подал в отставку.



Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.



