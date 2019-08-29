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29 серпня 2019, четвер, 22:19 16
Верховна Рада і партії 2019-08-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
Рада скоротила кількість комітетів: повний список

Рада скоротила кількість комітетів: повний список

Верховна Рада скоротила кількість комітетів з 27 до 23.

За прийняття проекту постанов №1003 проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В Раді 9-го скликання будуть функціонувати:

  1. комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  2. комітет з питань бюджету;
  3. комітет з питань економічного розвитку;
  4. комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
  5. комітет з питань освіти, науки та інновацій;
  6. комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин;
  7. комітет з питань цифрової трансформації;
  8. комітет з питань правової політики;
  9. комітет з питань аграрної та земельної політики;
  10. комітет з питань антикорупційної політики;
  11. комітет з питань правоохоронної діяльності;
  12. комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  13. комітет з питань транспорту і інфраструктури;
  14. комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;
  15. комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  16. комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування;
  17. комітет з питань екологічної політики і природокористування;
  18. комітет з питань свободи слова;
  19. комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради;
  20. комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;
  21. комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
  22. комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  23. комітет з питань молоді і спорту.

Встановлено кількість членів комітету від 5 до 31 депутата.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.

29 серпня Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-у сесію.

Фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.

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