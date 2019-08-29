Рада скоротила кількість комітетів: повний список

Верховна Рада скоротила кількість комітетів з 27 до 23.\r\nЗа прийняття проекту постанов №1003 проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nВ Раді 9-го скликання будуть функціонувати:\r\n\r\nкомітет з питань фінансів, податкової та митної політики;\r\nкомітет з питань бюджету;\r\nкомітет з питань економічного розвитку;\r\nкомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;\r\nкомітет з питань освіти, науки та інновацій;\r\nкомітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин;\r\nкомітет з питань цифрової трансформації;\r\nкомітет з питань правової політики;\r\nкомітет з питань аграрної та земельної політики;\r\nкомітет з питань антикорупційної політики;\r\nкомітет з питань правоохоронної діяльності;\r\nкомітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;\r\nкомітет з питань транспорту і інфраструктури;\r\nкомітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;\r\nкомітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;\r\nкомітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування;\r\nкомітет з питань екологічної політики і природокористування;\r\nкомітет з питань свободи слова;\r\nкомітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради;\r\nкомітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;\r\nкомітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;\r\nкомітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;\r\nкомітет з питань молоді і спорту.\r\n\r\nВстановлено кількість членів комітету від 5 до 31 депутата.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.\r\n29 серпня Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-у сесію.\r\nФракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.