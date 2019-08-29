Рада скоротила кількість комітетів: повний список

Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49

Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26