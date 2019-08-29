Курс гривні на міжбанку після зниження перейшов до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 2 коп. до 25,19 UAH\/USD порівняно з курсом на 28 серпня.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,23-25,27 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,19-25,21 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,18-25,20 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,12% з 27,72 UAH\/USD до 25,19 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nНаціональний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nТим часом сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.