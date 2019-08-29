підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 20:14 18
Фінанси 2019-08-29T22:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку після зниження перейшов до зростання

Курс гривні на міжбанку після зниження перейшов до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 2 коп. до 25,19 UAH/USD порівняно з курсом на 28 серпня.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,23-25,27 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,19-25,21 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,18-25,20 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,12% з 27,72 UAH/USD до 25,19 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Тим часом сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні Міжбанк курс гривні до долара

Архів
Новини
Рада скоротила кількість комітетів: повний список 22:19
Міністром фінансів Рада перепризначила Маркарову 21:58
Аваков продовжить очолювати МВС 21:49
Вже сьогодні екс-чиновники займуться "якбитологією", - Карасьов 21:15
Рада призначила новий Кабмін 21:05
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС 13:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok