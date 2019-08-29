Доллар и евро снова взлетели в киевских обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 5,60 коп. до 27,6516 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,25 коп. до 28,1181 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0216\r\n25,3168\r\n27,6516\r\n28,1181\r\n3,45\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,8500\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3500\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nТакже курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nТем временем совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.