Доллар и евро снова взлетели в киевских обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,60 коп. до 27,6516 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,25 коп. до 28,1181 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0216 25,3168 27,6516 28,1181 3,45 3,95 Максимальный 25,1500 25,5000 27,8500 28,5000 3,76 5,00 Минимальный 24,3500 25,2200 27,0000 27,9000 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Тем временем совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.