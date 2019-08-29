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29 серпня 2019, четвер, 20:12 27
Політика 2019-08-29T22:15:02+03:00
Українські Новини
Новий прем'єр Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі

Новий прем'єр Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук задекларував понад 1 млн 850 тис. гривень доходів за 2018 рік і автомобіль Jaguar.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З цієї суми 1,8 млн гривень становив дохід від підприємницької діяльності, 61 тис. - зарплата в громадській організації "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), що фінансується Європейським Союзом.

На банківських рахунках у прем'єра близько 160 тис. гривень (Універсал банк і Альфа-банк), а готівкою - 100 тис. гривень, 84 тис. доларів і 36 тис. євро.

У власності Гончарука з 2011 року є автомобіль Jaguar X-type 2007 року випуску (вартість не вказана).

Власного житла у прем'єра немає.

З 2014 року він орендує квартиру в Києві площею 78 кв. м (вартість не вказана) і має право користування батьківською квартирою в Чернігові площею 71 кв. м.

Гончарук є власником компанії Global Health Resolution Perticipation B. V. (Нідерланди).

Як повідомляли Українські Новини, новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нового парламенту, яку можна відстежувати за посиланням.

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