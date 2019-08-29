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29 серпня 2019, четвер, 20:03 34
Кабмін 2019-08-29T22:30:03+03:00
Українські Новини
Прем'єр Гончарук анонсував звільнення неефективних керівників держорганів

Прем'єр Гончарук анонсував звільнення неефективних керівників держорганів

Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір в найближчий місяць змінити усіх неефективних керівників державних органів.

Про це він сказав у Верховній Раді під час обговорення його кандидатури на посаду прем'єра, передають Українські Новини.

"Особисто мої перші кроки - це кадрові. За всіма окремими галузями сидять окремі персонажі, які досі "пиляють" наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь якусь державну власність", - сказав він, відповідаючи на питання про його перші кроки після вступу на посаду прем'єра.

Він сказав, що має намір в найближчий місяць проаналізувати діяльність всіх органів державної виконавчої влади і звільнити всіх неефективних керівників.

"А за деякими та аналізувати нічого: ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), Держкомзем (Державний комітет земельних ресурсів) - це всі на вихід одразу", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що до нової Верховної Ради вже внесено пакет з 37 законопроектів, в тому числі передбачають удосконалення оренди держмайна і держзакупівель.

Як повідомляли Українські Новини, новий прем'єр прогнозує приїзд місії МВФ в Україну протягом місяця.

У четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

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