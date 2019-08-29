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29 серпня 2019, четвер, 14:15 44
Верховна Рада і партії 2019-08-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко впустив посвідчення депутата після того, як отримав

Порошенко впустив посвідчення депутата після того, як отримав

Петро Порошенко після отримання посвідчення депутата Верховної Ради впустив його на підлогу. Відповідне відео опублікував у своєму ролику блогер Анатолій Шарій, передають "Вести".

Також 31 березня, голосуючи на виборах президента, Порошенко впустив бюлетень. Переобраний, як відомо, в результаті він не був.

Після того, як засідання відкрили, у сесійній залі прозвучав гімн України. Потім депутати вшанували хвилиною пам'яті українців, які загинули у боротьбі за незалежність України.

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський та його чотири попередника: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко і різні запрошені гості. Текст присяги з трибуни ВР виголосив найстарший обраний народний депутат 9 скликання Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

А тим часом, Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів.

У п'ятницю Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги.

Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

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