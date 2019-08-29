Порошенко впустив посвідчення депутата після того, як отримав

Петро Порошенко після отримання посвідчення депутата Верховної Ради впустив його на підлогу. Відповідне відео опублікував у своєму ролику блогер Анатолій Шарій, передають "Вести".

Також 31 березня, голосуючи на виборах президента, Порошенко впустив бюлетень. Переобраний, як відомо, в результаті він не був.

Після того, як засідання відкрили, у сесійній залі прозвучав гімн України. Потім депутати вшанували хвилиною пам'яті українців, які загинули у боротьбі за незалежність України.

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський та його чотири попередника: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко і різні запрошені гості. Текст присяги з трибуни ВР виголосив найстарший обраний народний депутат 9 скликання Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

А тим часом, Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів.

У п'ятницю Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги.

Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.