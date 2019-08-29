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29 серпня 2019, четвер, 13:34 48
Кабмін 2019-08-29T15:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС

Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Роксолана Пидласа. Про це повідомляє "Страна".

"По міністру МВС пропозицію голосувати за Авакова від президента. Я вважаю, що якщо ця пропозиція від президента, ми будемо його підтримувати", - сказала він.

Також повідомляється, що партія "Слуга народу" підтримує кандидатуру Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело в партії.

"Авакова підтримуємо", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" сьогодні на засіданні погоджує склад Кабміну.

У п'ятницю о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.

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