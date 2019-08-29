Один депутат не прийняв присягу через сумніви суду щодо результатів виборів

Сергій Рудик, якому не видали посвідчення депутата і картку голосування, зможе прийняти присягу і приступити до виконання депутатських повноважень у разі підтвердження його перемоги на виборах в окрузі №198 (Черкаська область) при повторному встановленні їх результатів за рішенням суду.

Про це Українським Новинам повідомила член Центральної виборчої комісії Тетяна Юзькова.

"Сьогодні вночі ми отримали рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким постанова ЦВК в частині реєстрації Рудика скасована. Рішення суду не набуло чинності, оскільки протягом 2 днів воно може бути оскаржене. Водночас, до його вступу в силу дія постанови ЦВК призупиняється. Тому, на мою думку, зараз у Рудика немає підстав приймати присягу", - сказала вона.

Підставою для такого рішення суду стало скасування Великою палатою Верховного суду протоколу ЦВК про результати виборів в окрузі №198.

"Оскільки немає протоколу для реєстрації, то і реєстрація була скасована", - пояснила Юзькова.

Відповідно, на підставі судових рішень Апарат Ради не видав Рудику письмовий текст присяги, який необхідно підписати, і депутатське посвідчення.

Суд зобов'язав ЦВК продовжити дії по встановленню результатів виборів в окрузі №198, тому обраний у цьому окрузі депутат зможе прийняти присягу після повторного встановлення підсумків.

"Рішення великої палати остаточне. Ми зобов'язані його виконувати. Тому подобається нам це, чи ні, ми будемо вживати дії по встановленню результатів виборів, встановленню обраного депутатом та його реєстрації, а потім вже Верховна Рада, приведе його до присяги", - сказала Юзькова.

Водночас вона не стала прогнозувати терміни повторного встановлення результатів, оскільки вони будуть залежати від можливого перерахунку голосів.

"За рішенням Великої палати повторний підрахунок може бути проведений на 20 виборчих дільницях округу. В залежності від того, коли він розпочнеться, ми будемо встановлювати термін. Я сподіваюся, що протягом наступного робочого тижня, але поки складно прогнозувати", - сказала вона.

Згідно з нинішніми даними на сайті ЦВК Рудик набрав 28,92%, або 18 923 голосів виборців, а його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталя Д'яченко - 27,36% або 17 908 голосів.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Текстову онлайн-трансляцію першого засідання нового парламенту можна прочитати за посиланням.

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