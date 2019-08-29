Рубль трохи виріс в обмінниках Києва

У четвер, 29 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, підвищився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 2 копійки до 3,93 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 29 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,93 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу 28 серпня знизився на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.