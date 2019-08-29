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29 серпня 2019, четвер, 12:21 3
Економіка 2019-08-29T12:28:09+03:00
Українські Новини
Рубль трохи виріс в обмінниках Києва

Рубль трохи виріс в обмінниках Києва

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 29 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, підвищився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 2 копійки до 3,93 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 29 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,93
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу 28 серпня знизився на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

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