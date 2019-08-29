Рубль трохи виріс в обмінниках Києва

У четвер, 29 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, підвищився на 2 копійки і становив 3,41 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу знизився на 2 копійки до 3,93 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 29 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nКрім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу 28 серпня знизився на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.