Рудику відмовляються видавати картку голосування і посвідчення депутата

Апарат Верховної Ради відмовляється видавати картку голосування і постійне посвідчення депутата Сергія Рудика, який виграв вибори як самовисуванець.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Після прийняття присяги депутати вийшли в кулуари, щоб отримати посвідчення та картки для голосування.

У свою чергу апарат вказує на те, що у депутата є лише тимчасове посвідчення, але поки немає постійного через те, що тривають судові процеси щодо голосування на його окрузі.

При цьому Рудик в четвер прийняв присягу.

Також депутат викликав поліцію.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.



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