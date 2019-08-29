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29 серпня 2019, четвер, 23:29 12
Верховна Рада і партії 2019-08-30T00:29:15+03:00
Українські Новини
Рудику відмовляються видавати картку голосування і посвідчення депутата

Рудику відмовляються видавати картку голосування і посвідчення депутата

Апарат Верховної Ради відмовляється видавати картку голосування і постійне посвідчення депутата Сергія Рудика, який виграв вибори як самовисуванець.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Після прийняття присяги депутати вийшли в кулуари, щоб отримати посвідчення та картки для голосування.

У свою чергу апарат вказує на те, що у депутата є лише тимчасове посвідчення, але поки немає постійного через те, що тривають судові процеси щодо голосування на його окрузі.

При цьому Рудик в четвер прийняв присягу.

Також депутат викликав поліцію.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.


Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів.

Також стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля.

Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.

Більше новин про: Верховна Рада Сергій Рудик Рада 9 скликання Депутатське посвідчення

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