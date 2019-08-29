Рудику відмовляються видавати картку голосування і посвідчення депутата

Апарат Верховної Ради відмовляється видавати картку голосування і постійне посвідчення депутата Сергія Рудика, який виграв вибори як самовисуванець.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nПісля прийняття присяги депутати вийшли в кулуари, щоб отримати посвідчення та картки для голосування.\r\nУ свою чергу апарат вказує на те, що у депутата є лише тимчасове посвідчення, але поки немає постійного через те, що тривають судові процеси щодо голосування на його окрузі.\r\nПри цьому Рудик в четвер прийняв присягу.\r\nТакож депутат викликав поліцію.\r\n\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.\r\nНагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів. Також стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля.Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.