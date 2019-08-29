Долар і євро знову злетіли в київських обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,60 коп. до 27,6516 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,25 коп. до 28,1181 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0216 25,3168 27,6516 28,1181 3,45 3,95 Максимальний 25,1500 25,5000 27,8500 28,5000 3,76 5,00 Мінімальний 24,3500 25,2200 27,0000 27,9000 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Тим часом сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.