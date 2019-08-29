Долар і євро знову злетіли в київських обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 серпня на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 5,60 коп. до 27,6516 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,25 коп. до 28,1181 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0216\r\n25,3168\r\n27,6516\r\n28,1181\r\n3,45\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,8500\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,3500\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nТакож курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nТим часом сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.