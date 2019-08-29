Депутати Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до виконання обов'язків

Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя"), передають Українські новини.

"Присягаю!" - сказали інші депутати після зачитування присяги.

З цього моменту депутати почали виконувати свої обов'язки.

78-річний Іоффе є найстаршим обраним депутатом нової Ради.

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників України

Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій, передають Українські Новини.

"Україна пам'ятає трагічні і водночас героїчні сторінки своєї історії - Берестечко, Крути, Іловайськ, аеропорт, Дебальцеве. Так у запеклій, безкомпромісній боротьбі створювалася наша незалежність. Давайте буде гідні загиблих лицарів України. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Оголошую хвилину мовчання", - сказав він.

Після хвилини мовчання Парубій зачитає список запрошених гостей.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Тим часом перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.