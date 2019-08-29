Новообрані депутати збираються під будівлею Ради

Новообрані депутати потроху збираються у Верховну Раду на урочисте перше засідання, а до цього вони зібралися на Михайлівській площі - вони вирішили покласти квіти до Стіни пам'яті "Небесної сотні", розташованої біля Михайлівського монастиря. Засідання має розпочатися о 10:00, передають Українські Новини.\r\n29 серпня вони повинні прийняти присягу народного депутата.\r\nПатріарх Української православної церкви Філарет УПЦ (КП) прибув на прийняття присяги Верховною Радою 9-го скликання в п'ятницю.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nПатріарх прибув до будівлі Ради близько 9:15.\r\nБлизько 9:00 до будівлі прибула група майбутніх депутатів від "Слуги Народу".\r\nСеред них помічений Юрій Корявченков і Олександр Скічко.\r\nТакож розпитати майбутніх депутатів прийшла Катя Осадча.\r\nДепутати також томяться на рамках у чергах.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ парламент приїхали Андрій Парубій і Юлія Тимошенко. Також в будівлю Ради пройшов народний ансамбль.\r\nНагадаємо, що сьогодні відбудеться перше засідання нової Ради – текстова трансляція.\r\nРаніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.\r\nПеред першим робочим днем в Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК: з'явилося відео.