Новообрані депутати збираються під будівлею Ради

Новообрані депутати потроху збираються у Верховну Раду на урочисте перше засідання, а до цього вони зібралися на Михайлівській площі - вони вирішили покласти квіти до Стіни пам'яті "Небесної сотні", розташованої біля Михайлівського монастиря. Засідання має розпочатися о 10:00, передають Українські Новини.

29 серпня вони повинні прийняти присягу народного депутата.

Патріарх Української православної церкви Філарет УПЦ (КП) прибув на прийняття присяги Верховною Радою 9-го скликання в п'ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Патріарх прибув до будівлі Ради близько 9:15.

Близько 9:00 до будівлі прибула група майбутніх депутатів від "Слуги Народу".

Серед них помічений Юрій Корявченков і Олександр Скічко.

Також розпитати майбутніх депутатів прийшла Катя Осадча.

Депутати також томяться на рамках у чергах.

В парламент приїхали Андрій Парубій і Юлія Тимошенко. Також в будівлю Ради пройшов народний ансамбль.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться перше засідання нової Ради – текстова трансляція.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.

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