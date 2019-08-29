Перед первым заседанием депутаты "Слуги народа" собрались возле Михайловского собора

Перед началом торжественного заседания Верховной Рады будущие депутаты от партии "Слуга народа" решили собраться у Михайловского собора в Киеве. На данный момент на Михайловской площади ссобралось порядка 50 представителей политсилы. Об этом сообщают "Вести".

Большинство из них на лацканы пиджаков и другую одежду нацепили круглые значки, где на зеленом фоне золотыми буквами написано "Слуга народа".

Некоторые из будущих нардепов принесли букеты с собой, а для других сотрудник партии раздал розы темно-красного цвета.

На площадь уже прибыл лидер партии Дмитрий Разумков, а также Руслан Стефанчук и ряд других известных медиаперсон, например, Юзик из "Квартала 95".

Кроме того, на площади присутствует несколько АТОшников, один из них держит красно-черный флаг, на котором изображен козак со скрещенными саблями.

Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести

Напомним, что сегодня состоится первое заседание новой Рады – текстовая трансляция.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.