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29 августа 2019, четверг, 08:26 24
Верховная Рада и партии 2019-08-29T08:26:26+03:00
Українські Новини
Перед первым заседанием депутаты "Слуги народа" собрались возле Михайловского собора

Перед первым заседанием депутаты "Слуги народа" собрались возле Михайловского собора

Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести
Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести

Перед началом торжественного заседания Верховной Рады будущие депутаты от партии "Слуга народа" решили собраться у Михайловского собора в Киеве. На данный момент на Михайловской площади ссобралось порядка 50 представителей политсилы. Об этом сообщают "Вести".

Большинство из них на лацканы пиджаков и другую одежду нацепили круглые значки, где на зеленом фоне золотыми буквами написано "Слуга народа".

Некоторые из будущих нардепов принесли букеты с собой, а для других сотрудник партии раздал розы темно-красного цвета.

На площадь уже прибыл лидер партии Дмитрий Разумков, а также Руслан Стефанчук и ряд других известных медиаперсон, например, Юзик из "Квартала 95".

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Кроме того, на площади присутствует несколько АТОшников, один из них  держит красно-черный флаг, на котором изображен козак со скрещенными саблями.

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Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: ВестиДепутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести

Напомним, что сегодня состоится первое заседание новой Рады – текстовая трансляция.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Больше новостей о: Верховная Рада заседание Верховной Рады Партия "Слуга народа"

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