Гривня на міжбанку знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,14-25,18 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,21-25,23 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,20-25,22 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,05% з 27,72 UAH/USD до 25,21 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 28 серпня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, знизився на 4 копійки і становив 3,39 грн за 10 рублів.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені.

Також повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри - де збувають підроблені гроші найчастіше.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.