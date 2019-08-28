Гривня на міжбанку знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. \r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,14-25,18 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,21-25,23 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,20-25,22 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,05% з 27,72 UAH\/USD до 25,21 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу, 28 серпня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, знизився на 4 копійки і становив 3,39 грн за 10 рублів.\r\nТим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. \r\nТакож повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри - де збувають підроблені гроші найчастіше.\r\nКрім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH\/USD.