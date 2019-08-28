Богатирьова повернулася в Україну після закінчення післяопераційної реабілітації

Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яку в 2015 році суд дозволив заарештувати, повернулася в Україну після закінчення періоду післяопераційної реабілітації.\r\nПро це вона сказала під час судового засідання із обрання запобіжного заходу, передають Українські Новини.\r\n"Я повернулася сама, оскільки закінчився той період післяопераційної реабілітаційної допомоги, що я змогла самостійно постати перед судом", - сказала Богатирьова.\r\nВона заявила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.\r\nПрокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.\r\nБогатирьова провела ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполіції на Косогірному провулку. Адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття усіх претензій.\r\nУ травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Раїси Богатирьової.