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28 серпня 2019, середа, 17:09 18
Судова влада 2019-08-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Богатирьова повернулася в Україну після закінчення післяопераційної реабілітації

Богатирьова повернулася в Україну після закінчення післяопераційної реабілітації

Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яку в 2015 році суд дозволив заарештувати, повернулася в Україну після закінчення періоду післяопераційної реабілітації.

Про це вона сказала під час судового засідання із обрання запобіжного заходу, передають Українські Новини.

"Я повернулася сама, оскільки закінчився той період післяопераційної реабілітаційної допомоги, що я змогла самостійно постати перед судом", - сказала Богатирьова.

Вона заявила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Богатирьова провела ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполіції на Косогірному провулку. Адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття усіх претензій.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Раїси Богатирьової.

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