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28 серпня 2019, середа, 15:39 25
Верховна Рада і партії 2019-08-28T17:00:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: "Слуги народу" вчилися натискати на кнопки у Раді

Фото дня: "Слуги народу" вчилися натискати на кнопки у Раді

"Слуги народу" навчаються натискати на кнопки. Фото: LB. ua

Сьогодні, 28 серпня, в залі засідань Верховної Ради України проходило навчання новообраних народних депутатів дев'ятого скликання.

Про це повідомляє LB.ua.

"Представники Апарату Ради та керівники головних структурних підрозділів проводять майстер-клас для майбутніх депутатів і тестують систему голосування "Рада-3" ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що навчання проходило суворо без присутності преси. У той же час, всі входи на територію парламенту охороняли патрулі поліції.

За даними джерела LB.ua, до сесійної зали прийшли майже в повному складі майбутні нардепи фракції "Слуга народу".

Фото: instagram/artem__dmytrukФото: instagram/artem__dmytruk

Як повідомляли Українські Новини, нова Рада в перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів.


Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.

Також Роман Труба пояснив, чому слідчі ДБР та СБУ блокували Раду під час тестування сенсорної кнопки.

Тим часом Володимир Зеленський вніс законопроект, за яким кнопкодави в Раді заплатять за $3 тисячі.

 

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