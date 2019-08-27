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27 августа 2019, вторник, 16:44 23
Силовые структуры 2019-08-27T16:48:10+03:00
Українські Новини
Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки

Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки

Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Сегодня, 27 августа, ГБР совместно с СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада" с целью выявления нарушений правил эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор ГБР Роман Труба.

"23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада". Почему? Мы получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины" , - написал он.

По словам Трубы эта инициатива "хорошая", однако он добавил, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь "пока ее функционирование не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады Украины" ".

Он добавил, что это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

"Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает. Кстати, мы приходили не с обысками, а с обзором, на который получили разрешение у Первого заместителя Руководителя Аппарата ВР", - отметил Труба.


Как сообщали Українські Новини, Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.

Тем временем КС отменил закон о языковой политике из-за "кнопкодавства" в Раде.



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