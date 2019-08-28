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28 серпня 2019, середа, 13:53 7
Lifestyle 2019-08-28T15:14:13+03:00
Українські Новини
У Миколаївському зоопарку очікують на приїзд двох слонів з Угорщини та Нідерландів

У Миколаївському зоопарку очікують на приїзд двох слонів з Угорщини та Нідерландів

У Миколаївський зоопарк перевезуть двох слонів з Угорщини та Нідерландів.Фото: origins.org.ua
У Миколаївський зоопарк перевезуть двох слонів з Угорщини та Нідерландів.Фото: origins.org.ua

Комунальне підприємство "Миколаївський зоопарк" вирішило перевезти двох азіатських слонів із зоопарків Веспрема (Угорщина) і Амерсфорта (Нідерланди).

Про це Українським Новинам повідомили в Миколаївській міській раді.

Повідомляється, що перевезенням слонів займеться компанія International Zoo Services Gmbh (Німеччина) за 825 тис. гривень.

Азіатський слон — друге за величиною наземна тварина після саванного слона.

У природі слони доживають до 60-70 років, в неволі - до 80 років.

Як повідомляли Українські Новини, 26 квітня у Миколаївському зоопарку народилася вітрильна агама. Дитинча агами з'явився після 113-денної інкубації.

Крім того, 27 липня у Миколаївському зоопарку народився малюк зебри.

5 липня в Одеському зоопарку потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився хлопчик.

Також, раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко перевіряв, як ідуть роботи з реконструкції столичного зоопарку. Повідомлялося, що планується зробити вхід з боку вулиці Зоологічній.

 
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