У Миколаївському зоопарку очікують на приїзд двох слонів з Угорщини та Нідерландів

Комунальне підприємство "Миколаївський зоопарк" вирішило перевезти двох азіатських слонів із зоопарків Веспрема (Угорщина) і Амерсфорта (Нідерланди).\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Миколаївській міській раді.\r\nПовідомляється, що перевезенням слонів займеться компанія International Zoo Services Gmbh (Німеччина) за 825 тис. гривень.\r\nАзіатський слон — друге за величиною наземна тварина після саванного слона.\r\nУ природі слони доживають до 60-70 років, в неволі - до 80 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 26 квітня у Миколаївському зоопарку народилася вітрильна агама. Дитинча агами з'явився після 113-денної інкубації.\r\nКрім того, 27 липня у Миколаївському зоопарку народився малюк зебри.\r\n5 липня в Одеському зоопарку потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився хлопчик.\r\nТакож, раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко перевіряв, як ідуть роботи з реконструкції столичного зоопарку. Повідомлялося, що планується зробити вхід з боку вулиці Зоологічній.\r\n