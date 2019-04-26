подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 14:30 853
Общество 2019-04-26T14:39:22+03:00
Українські Новини
В июле будет открыт новый вход в Киевский зоопарк с улицы Зоологической, – Кличко

В июле будет открыт новый вход в Киевский зоопарк с улицы Зоологической, – Кличко

Виталий Кличко в Киевском зоопарке. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко в Киевском зоопарке. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции столичного зоопарка. Сейчас там осуществляют работы в рамках первой очереди.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"В прошлом году мы начали реконструкцию столичного зоопарка. Чтобы придать ему "второе дыхание" - создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов", - сказал Кличко.

Реконструкция столичного зоопарка будет происходить в несколько очередей. В частности, проект первой очереди предусматривает: реконструкцию озер у входа со стороны проспекта Победы, строительство павильона пеликанов, смотрового амфитеатра с помещениями общественных туалетов, мостика между озерами, беседки над водоемом, строительство павильона и открытых вольеров приматов, строительство нового входа с подземным аквариумом, строительство универсального вольера для птиц.

Так, в мае посетители зоопарка смогут оценить уже готовые озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, благоустройство и озеленение территории. А также изюминку зоопарке - скульптуру жирафа высотой 15 метров, которая будет встречать посетителей перед новым входом.

В июле планируют представить и готовый универсальный вольер для птиц. "Новый вход мы также откроем в июле. Он будет находиться на углу проспекта Победы и улицы Зоологической, - отметил мэр. - В сентябре будут готовы новые - на замену старым - скульптуры "Зубр" и "Львы", размещенные перед входом в Киевский зоопарк", - добавил он.

Как пояснил мэр, скульптуры были выполнены из бетона и окованы медью, которые со временем разрушились. Новые скульптуры установят перед новым входом в зоопарк.

Строительство нового приматника планируют завершить в июне следующего года. А летом следующего года - закончить весь объем работ в рамках первой очереди. Планируют обустроить в столичном зоопарке и паркинг для автомобилей и автобусов.

Сейчас объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2-й и 3-й очередях реконструкции зоопарка. Планируется, что реконструкция зоопарка продлится всего около 4 лет.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Киевский зоопарк мэр Киева

Архив
Новости
На Крючкова надели электронный браслет 15:10
Танос. Скриншот youtube/Marvel
Перчаткой бесконечности Таноса можно стереть половину выдачи Google 15:08
Из-за глобального потепления в океанах усилился ветер, а волны стали выше 15:07
Климпуш-Цинцадзе в марте получила командировочные в три раза больше оклада 14:56
Рубан выехал в Польшу, - источник 14:42 Дополнено
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
Украинцы смогут бесплатно менять оператора, сохранив при этом номер: как это будет работать 06:00
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение 18:33
Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко
Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского 19:43
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok