В июле будет открыт новый вход в Киевский зоопарк с улицы Зоологической, – Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции столичного зоопарка. Сейчас там осуществляют работы в рамках первой очереди.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"В прошлом году мы начали реконструкцию столичного зоопарка. Чтобы придать ему "второе дыхание" - создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов", - сказал Кличко.

Реконструкция столичного зоопарка будет происходить в несколько очередей. В частности, проект первой очереди предусматривает: реконструкцию озер у входа со стороны проспекта Победы, строительство павильона пеликанов, смотрового амфитеатра с помещениями общественных туалетов, мостика между озерами, беседки над водоемом, строительство павильона и открытых вольеров приматов, строительство нового входа с подземным аквариумом, строительство универсального вольера для птиц.

Так, в мае посетители зоопарка смогут оценить уже готовые озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, благоустройство и озеленение территории. А также изюминку зоопарке - скульптуру жирафа высотой 15 метров, которая будет встречать посетителей перед новым входом.

В июле планируют представить и готовый универсальный вольер для птиц. "Новый вход мы также откроем в июле. Он будет находиться на углу проспекта Победы и улицы Зоологической, - отметил мэр. - В сентябре будут готовы новые - на замену старым - скульптуры "Зубр" и "Львы", размещенные перед входом в Киевский зоопарк", - добавил он.

Как пояснил мэр, скульптуры были выполнены из бетона и окованы медью, которые со временем разрушились. Новые скульптуры установят перед новым входом в зоопарк.

Строительство нового приматника планируют завершить в июне следующего года. А летом следующего года - закончить весь объем работ в рамках первой очереди. Планируют обустроить в столичном зоопарке и паркинг для автомобилей и автобусов.

Сейчас объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2-й и 3-й очередях реконструкции зоопарка. Планируется, что реконструкция зоопарка продлится всего около 4 лет.