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28 серпня 2019, середа, 13:00 27
Силові структури 2019-08-28T15:15:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову

Прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову

Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Прокуратура Києва просить Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури.

Відповідне клопотання внесене в середу в суд.

Час засідання буде визначено в ході автоматичного розподілу справ.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

У Держприкордонслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейсі з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі.


У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.

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