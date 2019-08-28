Прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову

Прокуратура Києва просить Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури.

Відповідне клопотання внесене в середу в суд.

Час засідання буде визначено в ході автоматичного розподілу справ.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

У Держприкордонслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейсі з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі.



У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.