підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 серпня 2019, середа, 12:48 13
Силові структури 2019-08-28T14:45:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура не закривала справу проти Богатирьової

Прокуратура не закривала справу проти Богатирьової

Прокуратура не закривала кримінальне провадження щодо колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку напередодні затримали в Борисполі.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Дмитро Бєляєв.

"Постанову про закриття справи) нам прокурори не вручали", - сказав він.

За його словами, рішення про закриття справи не приймалося.

Також адвокат повідомив, що йому невідомо коли відбудеться суд з обрання Богатирьовій запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

У Держприкордонслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейс з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі. У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.

Більше новин про: Прокуратура Корупція Затримання в аеропорту Раїса Богатирьова

Архів
Новини
Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде, - заступник голови КМДА 15:06
Готовий розписатися: Коломойський готовий віддати всі свої активи державі і стати простим директором заводу 14:49
Богдан задрімав в аеропорту після весілля. Фото: Юрій Ніколов
Після гулянки в Сен-Тропе Богдан заснув в аеропорту на колінах у дівчини: опубліковано фото 14:48
В Туркменістані поліція затримує людей через черги біля банкоматів 14:39
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації 10:42
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok