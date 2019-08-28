Прокуратура не закривала справу проти Богатирьової

Прокуратура не закривала кримінальне провадження щодо колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку напередодні затримали в Борисполі.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Дмитро Бєляєв.

"Постанову про закриття справи) нам прокурори не вручали", - сказав він.

За його словами, рішення про закриття справи не приймалося.

Також адвокат повідомив, що йому невідомо коли відбудеться суд з обрання Богатирьовій запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

У Держприкордонслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейс з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі. У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.