НАБУ допитало Богдана

Національне антикорупційне бюро допитало главу Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він був у НАБУ (на допиті)", - сказав він.

За його словами, допит відбувся на минулому тижні.

Богдана допитали у справі можливого пропозиції йому 20 млн доларів в якості хабара.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.

Кличко просив НАБУ відкрити справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара Богдану.

Богдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.

Тим часом Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" будуть брати хабарі.