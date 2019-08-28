НАБУ допитало Богдана

Національне антикорупційне бюро допитало главу Офісу Президента Андрія Богдана.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Він був у НАБУ (на допиті)", - сказав він.\r\nЗа його словами, допит відбувся на минулому тижні.\r\nБогдана допитали у справі можливого пропозиції йому 20 млн доларів в якості хабара.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.\r\nКличко просив НАБУ відкрити справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара Богдану.\r\nБогдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.\r\nТим часом Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" будуть брати хабарі.