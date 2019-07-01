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01 июля 2019, понедельник, 10:29 680
Выборы 2019-07-01T11:15:49+03:00
Українські Новини
20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки, - Богдан

20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки, - Богдан

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что 20% народных депутатов от "Слуги народа" "не оправдают надежды партии" и будут брать взятки, а 60-70% - окажутся "нормальными идеологическими людьми".

Об этом Богдан сообщил в интервью "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Допустим, будет 200 народных депутатов от "Слуги народа". Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наши надежды. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, через социальные лифты. Их давали региональные штабы, их советовали эксперты, мы брали людей из офиса BRDO, это разные люди. И 20% из них будут плохие, их купят, они будут брать взятки, потом еще 20%. Но из них 60-70% будут нормальные идеологические люди", - сказал Богдан.

Он добавил, что если бы партия брала бывших народных депутатов, то они уже были бы инфицированы на 100%.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского требуют сдаться в НАБУ СБУшникам, которые системно брали взятки с поставок угля из РФ. Также Зеленский пообещал приравнять коррупцию к тяжким преступлениям и отменить выход из-под стражи под залог.

Тем временем "Слуга народа" обязала своих кандидатов ходить в Раду, голосовать как скажут и сложить мандат за нарушения.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019 Андрей Богдан Офис президента

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