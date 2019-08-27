"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прогнозує ціну на природний газ для споживачів на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) у розмірі 7 184,8 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ) на листопад і грудень 2019 року.\r\nПро це йдеться в пояснювальній записці до проекту фінансового плану "Нафтогазу", якої мають Українські Новини.\r\n"Ціни реалізації природного газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних обов'язків, розраховані відповідно до п. 12 положення про ПСЗ з 1 листопада по 31 грудня - розраховані у відповідності з постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 №867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" і становить 7 184,8 гривень\/тис. куб. м без ПДВ", - йдеться в ній.\r\nПри цьому у записці повідомляється, що ціна газу за ПСЗ з 1 червня по 31 жовтня буде на рівні прогнозованої ціни імпортованого газу без вартості входу в газотранспортну систему (ГТС) України.\r\nНаголошується, що ціна для споживачів, які не потрапляють під дію ПСЗ встановлюється "Нафтогазом" самостійно і становитиае 7 479,6 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методики формування цін на газ.\r\nКабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень.\r\nРаніше "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні\/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.