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27 серпня 2019, вівторок, 16:40 76
Економіка 2019-08-27T19:15:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень

"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прогнозує ціну на природний газ для споживачів на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) у розмірі 7 184,8 гривень/тис. куб. м (без ПДВ) на листопад і грудень 2019 року.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту фінансового плану "Нафтогазу", якої мають Українські Новини.

"Ціни реалізації природного газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних обов'язків, розраховані відповідно до п. 12 положення про ПСЗ з 1 листопада по 31 грудня - розраховані у відповідності з постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 №867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" і становить 7 184,8 гривень/тис. куб. м без ПДВ", - йдеться в ній.

При цьому у записці повідомляється, що ціна газу за ПСЗ з 1 червня по 31 жовтня буде на рівні прогнозованої ціни імпортованого газу без вартості входу в газотранспортну систему (ГТС) України.

Наголошується, що ціна для споживачів, які не потрапляють під дію ПСЗ встановлюється "Нафтогазом" самостійно і становитиае 7 479,6 гривень/тис. куб. м (без ПДВ).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методики формування цін на газ.

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень.

Раніше "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

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