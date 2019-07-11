"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским

Руководитель нефтегазового бизнеса Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов на совещании у Президента Владимира Заленского сообщил, что снижает цены на газ для населения на 10,4% и подписал соответствующее распоряжение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", – сообщил он и подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении не указана новая цена газа.

Фаворов обосновал снижение цены увеличением объема газа на европейском рынке за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен, что позволило Украине увеличить закачку газа в подземные хранилища.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук обратил внимание на то, что повлиять на стоимость газа может увеличение Украиной собственной добычи.

По его убеждению, потенциал для этого есть прежде всего в стимулировании использования уже полученных лицензий на добычу полезных ископаемых.

"Это направление должно быть приоритетным. Также нужно прилагать максимум усилий для привлечения в эту сферу стратегических инвесторов. Для этого мы создадим прозрачные, должным образом подготовленные аукционы, чтобы у инвестора было достаточно времени для предоставления качественного предложения", – отметил Гончарук.

По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка, недавно завершились конкурсы по девяти участкам для добычи газа, в результате чего ожидается 430 млн долларов инвестиций в увеличение газодобычи от канадских, американских и украинских инвесторов.

Во встрече также приняла участие глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, которая проинформировала о текущей ситуации с тарифами газотранспортных компаний и возможностях для иностранных компаний по хранению газа в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, импортный газ подешевел в июне на 8,7%.

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.