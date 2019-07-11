"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским

Руководитель нефтегазового бизнеса Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов на совещании у Президента Владимира Заленского сообщил, что снижает цены на газ для населения на 10,4% и подписал соответствующее распоряжение.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.\r\n"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", – сообщил он и подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.\r\nВ то же время в сообщении не указана новая цена газа.\r\nФаворов обосновал снижение цены увеличением объема газа на европейском рынке за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен, что позволило Украине увеличить закачку газа в подземные хранилища.\r\nЗаместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук обратил внимание на то, что повлиять на стоимость газа может увеличение Украиной собственной добычи.\r\nПо его убеждению, потенциал для этого есть прежде всего в стимулировании использования уже полученных лицензий на добычу полезных ископаемых.\r\n"Это направление должно быть приоритетным. Также нужно прилагать максимум усилий для привлечения в эту сферу стратегических инвесторов. Для этого мы создадим прозрачные, должным образом подготовленные аукционы, чтобы у инвестора было достаточно времени для предоставления качественного предложения", – отметил Гончарук.\r\nПо словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка, недавно завершились конкурсы по девяти участкам для добычи газа, в результате чего ожидается 430 млн долларов инвестиций в увеличение газодобычи от канадских, американских и украинских инвесторов.\r\nВо встрече также приняла участие глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, которая проинформировала о текущей ситуации с тарифами газотранспортных компаний и возможностях для иностранных компаний по хранению газа в Украине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, импортный газ подешевел в июне на 8,7%.\r\nВ июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.