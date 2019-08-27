Зеленський призначив нового начальника СБУ в Кіровоградській області

Президент Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області колишнього начальника департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова.\r\nПро це йдеться в указі №627 від 27 серпня, передають Українські Новини.\r\nКрім того, указом №626 від 27 серпня Зеленський звільнив Петрова з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка.Раніше Зеленський виступив за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.Також Зеленський призначив юристів в Комісію з правової рефоми, призначення яких екс-президентом Порошенком членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ДБР. Президент призначив співголовами комісії з питань правової реформи заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку і професора кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Т. Шевченка Миколу Буроменского. Тим часом Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем операції Об'єднаних сил (ООС).