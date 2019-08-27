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27 серпня 2019, вівторок, 11:39 30
Політика 2019-08-27T14:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив нового начальника СБУ в Кіровоградській області

Зеленський призначив нового начальника СБУ в Кіровоградській області

Олексій Петров. Скріншот: відео/nashigroshi.org
Олексій Петров. Скріншот: відео/nashigroshi.org

Президент Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області колишнього начальника департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова.

Про це йдеться в указі №627 від 27 серпня, передають Українські Новини.

Крім того, указом №626 від 27 серпня Зеленський звільнив Петрова з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка.


Раніше Зеленський виступив за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Також Зеленський призначив юристів в Комісію з правової рефоми, призначення яких екс-президентом Порошенком членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ДБР.

Президент призначив співголовами комісії з питань правової реформи заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку і професора кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Т. Шевченка  Миколу Буроменского.

Тим часом Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем операції Об'єднаних сил (ООС).

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