Зеленський призначив нового начальника СБУ в Кіровоградській області

Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32

На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34

Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06

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