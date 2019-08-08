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08 августа 2019, четверг, 18:43 77
Судебная власть 2019-08-08T19:01:55+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "дел

Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко"

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Комиссии по вопросам правовой реформы двух юристов, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. И указы о назначении которых членами ВСП со скандалом отменил сам же Зеленский, вступив на должность президента. При этом, один из назначенцев сейчас судится с Зеленским из-за своего увольнения.

Это становится очевидным из текста опубликованного на президентском сайте Указа №584/2019 "Вопрос Комиссии по вопросам правовой реформы". 

В частности, Указом утверждается Положение о Комиссии и состав Комиссии, подписанные руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

В составе Комиссии значатся, в том числе, бывший член ВККС Андрей Владимирович Василенко и адвокат Михаил Григорьевич Исаков. Оба включены в состав Рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия.

Андрей Василенко при Петре Порошенко (с июня 2015 по май 2019 года) был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

13 мая 2019 года, уже после проигрыша на президентских выборах, Петр Порошенко своими указами №217 и №218 назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия. Назначение членов ВСП президентом, срок полномочий которого истек, вызвал серьезный резонанс в среде юристов.

11 июня новый президент Владимир Зеленский своими указами отменил скандальные указы Порошенко о назначении Василенко и Исакова членами ВСП. А также утвердил новое положение об открытом конкурсе для отбора кандидатов в ВСП и назначил новый состав конкурсной комиссии. В самом ВСП сообщили, что один из уволенных Зеленским членов ВСП накануне увольнения ушел в отпуск, а второй – оспорил указ Зеленского в Верховном суде и также написал заявление об отпуске

В то же время, Государственное бюро расследований возбудило производство в связи с назначением Порошенко членами ВСП Исакова и Василенко. Экс-президенту инкриминировалось "факт захвата государственной власти и неисполнение решения суда при назначении подконтрольных ему членов Высшего совета правосудия". 

В начале июля Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Администрации Президента копии указов бывшего президента Петра Порошенко о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Согласно материалам суда, ГБР расследует дело от 28 мая по факту узурпации власти Порошенко по ч. 3 ст. 109 (захват власти), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса. Суд разрешил изъять указ от 08.05.2019 №203, указ от 13.05.2019 №217, копию присяги членов ВСП; копию первой страницы паспорта граждан Украины (имя не указано); протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения членов ВСП с соответствующими приложениями и другие документы по поводу проведения заседаний и деятельности конкурсной комиссии.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Василенко Михаил Исаков

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