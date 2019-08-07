Зеленский назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы Рябошапка и Буроменского

Президент Владимир Зеленский назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского.

Об этом говорится в указе Президента №584 от 7 августа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте, деятельность которой основывается на принципах верховенства права, открытости и прозрачности, профессионализма и добродетели, самоуправления и независимости в принятии решений.

Основной задачей комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины.

Кроме того, комиссия должна готовить и обобщать предложения относительно изменений в Конституцию, законодательства об организации судебной власти, правосудии и статусе судей, законодательства об уголовной ответственности и уголовном процессуальном законодательстве, а также по развитию юридического образования, реформирования органов правопорядка.

Комиссия образуется в составе двух сопредседателей и других членов комиссии, участвующих в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.

Персональный состав комиссии утверждает Президент.

Так, сопредседателями комиссии назначены Рябошапка и Буроменский, а членами (по согласию) - глава адвокатского объединения Игорь Пукшин и адвокат Андрей Смирнов, экс-замминистра юстиции Инна Емельянова и бывший министр юстиции Николай Онищук, главы Кассационного гражданского, уголовного, хозяйственного и административного судов Борис Гулько, Станислав Кравченко, Богдан Львов и Михаил Смокович.

Также в состав комиссии приглашены экс-член Высшей квалифкомиссии судей Андрей Козлов, экс-замгенпрокурора Виталий Касько, бывший глава Конституционного Суда Юрий Баулин, экс-судьи КС Николай Козюбра и Александр Пасенюк.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Президент Владимир Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы вместо Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.