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12 августа 2019, понедельник, 13:27 91
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Українські Новини
Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей

Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей

Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.

Об этом он сказал во время поездки в Житомирскую область в понедельник, 12 августа, передают Українськi Новини.

Зеленский спросил Печененко, как он борется с добытчиками янтаря.

Начальник полиции заявил, что нелегальный промысел почти остановлен, но полностью побороть его невозможно.

"Я вам не верю, извините пожалуйста... Я вам рекомендую очень покинуть свою должность", - заявил Президент ему в ответ.

Зеленский также отметил, что поговорит с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу увольнения Печененко.

Кроме того, Президент намерен добиваться увольнения областного прокурора и начальника областного управления СБУ, которые также, по его мнению, причастны к схемам нелегальной добычи янтаря в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.

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