Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей

Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.\r\nОб этом он сказал во время поездки в Житомирскую область в понедельник, 12 августа, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский спросил Печененко, как он борется с добытчиками янтаря.\r\nНачальник полиции заявил, что нелегальный промысел почти остановлен, но полностью побороть его невозможно.\r\n"Я вам не верю, извините пожалуйста... Я вам рекомендую очень покинуть свою должность", - заявил Президент ему в ответ.\r\nЗеленский также отметил, что поговорит с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу увольнения Печененко.\r\nКроме того, Президент намерен добиваться увольнения областного прокурора и начальника областного управления СБУ, которые также, по его мнению, причастны к схемам нелегальной добычи янтаря в Житомирской области.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DAE9OEK-E9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.