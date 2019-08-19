Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Олега Головаша вместо Виктора Панасюка.\r\nОб этом говорится в указе Президента №605, передают Українськi Новини.\r\nПанасюк уволен с указанной должности согласно указу №604.\r\nДо этого Головаш занимал должность заместителя начальника Управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.Также Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. Ранее Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского. Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).