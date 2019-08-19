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19 августа 2019, понедельник, 20:57 36
Силовые структуры 2019-08-19T20:58:54+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка

Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Олега Головаша вместо Виктора Панасюка.

Об этом говорится в указе Президента №605, передают Українськi Новини.

Панасюк уволен с указанной должности согласно указу №604.

До этого Головаш занимал должность заместителя начальника Управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.

Также Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. 

Ранее Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского. 

Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).

Больше новостей о: СБУ Житомир Назначение на должность Владимир Зеленский Олег Головаш

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