Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Олега Головаша вместо Виктора Панасюка.

Об этом говорится в указе Президента №605, передают Українськi Новини.

Панасюк уволен с указанной должности согласно указу №604.

До этого Головаш занимал должность заместителя начальника Управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.

Также Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР.



Ранее Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского.



Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).



