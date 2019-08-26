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26 серпня 2019, понеділок, 20:50 14
Силові структури 2019-08-26T22:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ

На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ

ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

З початку "хлібного перемир'я" 21 липня по 20 серпня на Донбасі, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули вісім українських військових, а ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на штаб ООС.

Так, за даними штабу, з початку "хлібного перемир'я" в зоні ООС загинули вісім бійців ЗСУ.

Також наголошується, що в штабі спростували інформацію волонтерської спільноти Informnapalm про нібито заниження прес-центром ООС кількості обстрілу з боку незаконних збройних угруповань "ЛДНР", пояснюючи розбіжності в цифрах різними методиками підрахунку.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики ОРДЛО почали розбирати стіну на своїй колишній передовій позиції в Станиці Луганській.

Раніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також 25 серпня в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Крім того, в результаті обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.

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