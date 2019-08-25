Боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской

23 августа наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований разбирали стену на своей бывшей передовой позиции, а работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вырубали деревья и срезали ветви на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, команда СММ видела, как на подконтрольны правительству участок разведения вошли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в сопровождении четырех транспортных средств (включая белый бронеавтомобиль).

"В тот же день на участке разведения члены патруля Миссии видели 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 6 работников ГСЧС, которые рубили деревья и срезали ветви в полях к западу от дороги и к северу от разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), а также бульдозер, самосвал и кран, стоявшие рядом с бывшей передовой позицией Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.