подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 августа 2019, воскресенье, 08:04 107
Силовые структуры 2019-08-25T08:04:22+03:00
Українські Новини
Боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской

Боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской

23 августа наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований разбирали стену на своей бывшей передовой позиции, а работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вырубали деревья и срезали ветви на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, команда СММ видела, как на подконтрольны правительству участок разведения вошли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в сопровождении четырех транспортных средств (включая белый бронеавтомобиль).

"В тот же день на участке разведения члены патруля Миссии видели 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 6 работников ГСЧС, которые рубили деревья и срезали ветви в полях к западу от дороги и к северу от разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), а также бульдозер, самосвал и кран, стоявшие рядом с бывшей передовой позицией Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Больше новостей о: Станица Луганская война на Донбассе разведение сил СММ ОБСЕ

Архив
Новости
Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей, - СМИ 08:28
Боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской 08:04
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
Пикет в РФ. Скриншот видео
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины 23:15
Динамо - Олимпик. Фото: football24.ua
"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов 22:15 Инфографика
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok