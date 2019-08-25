В результате обстрелов боевиков погиб 20-летний военный, трое ранены

Во время эвакуации в медицинское учреждение один из военнослужащих от полученных ранений скончался. Фото: terminovo.te.ua

Во время эвакуации в медицинское учреждение один из военнослужащих от полученных ранений скончался. Фото: terminovo.te.ua

1 военнослужащий погиб и 3 ранены в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из военнослужащих от полученных ранений скончался.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко.

"25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович", - сообщает Ланивецкий комиссариат.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Ранее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.