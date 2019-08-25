В результате обстрелов боевиков погиб 20-летний военный, трое ранены

1 военнослужащий погиб и 3 ранены в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из военнослужащих от полученных ранений скончался.\r\nДругие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.\r\nКомандование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.\r\n25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко.\r\n\r\n"25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович", - сообщает Ланивецкий комиссариат.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).\r\nРанее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.\r\nТакже в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.