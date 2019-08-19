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19 августа 2019, понедельник, 10:26 33
Силовые структуры 2019-08-19T10:26:54+03:00
Українські Новини
Боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской, - СЦКК

Боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской, - СЦКК

Пункт пропуска Станица Луганская.Фото: KP.UA
Пункт пропуска Станица Луганская.Фото: KP.UA

Боевики "ЛНР" затягивают процесс демонтажа фортификационных сооружений моста в Станице Луганской. Об этом на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил сообщили представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений. Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжить работы на противоположной стороне до 25 августа, что исключает возможность для украинской стороны начать указанные выше работы", – говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркнули, что такие действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

Автомобильный мост через Северский Донец в Станице Луганской подрывали несколько раз, окончательно он был разрушен после боестолкновения 19 марта 2015 года. На его месте соорудили временный деревянный мост. 

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Ранее трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

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