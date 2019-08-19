Боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской, - СЦКК

Боевики "ЛНР" затягивают процесс демонтажа фортификационных сооружений моста в Станице Луганской. Об этом на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил сообщили представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.\r\n"В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений. Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжить работы на противоположной стороне до 25 августа, что исключает возможность для украинской стороны начать указанные выше работы", – говорится в сообщении.\r\nВ СЦКК подчеркнули, что такие действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.\r\nАвтомобильный мост через Северский Донец в Станице Луганской подрывали несколько раз, окончательно он был разрушен после боестолкновения 19 марта 2015 года. На его месте соорудили временный деревянный мост. \r\nКак сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.\r\nРанее трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.