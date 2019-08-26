В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар"

25 августа в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил у себя на странице в Facebook.

"Сегодня, 25 августа, пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады - позывной "Тихий". Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - написал он.

Также, по данным Бутусова, погиб морской пехотинец из 35-й бригады. Причина смерти – пулевое ранение.

"Согласно официальному заключению - не боевые потери", - написал журналист.

Всего, по его словам, в августе 2019-го года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:

Боевые потери - 7 военнослужащих.

Не боевые потери - 7 военнослужащих.

"Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие", - написал Бутусов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.