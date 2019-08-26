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26 августа 2019, понедельник, 10:25 104
Силовые структуры 2019-08-26T10:31:39+03:00
Українські Новини
В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар"

В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар"

Командир взвода 24-го батальона
Командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады - позывной "Тихий". Фото: Юрий Бутусов/Facebook.

25 августа в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил у себя на странице в Facebook.

"Сегодня, 25 августа, пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады - позывной "Тихий". Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - написал он.

Также, по данным Бутусова, погиб морской пехотинец из 35-й бригады. Причина смерти – пулевое ранение. 

"Согласно официальному заключению - не боевые потери", - написал журналист.

Всего, по его словам, в августе 2019-го года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:

  • Боевые потери - 7 военнослужащих.
  • Не боевые потери - 7 военнослужащих.

"Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие", - написал Бутусов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.

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